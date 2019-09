Custodisce in garage 2mila vestiti e 55 paia di scarpe, denunciato per ricettazione

ANNICCO (21 settembre 2019) - A.A.E.E.A., nato in Egitto classe 1971, residente ad Annicco, nullafacente, è stato denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione. L'uomo, a seguito di un controllo presso il domicilio di residenza in quanto soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato denunciato dopo l’operazione condotta dai militari del NAS di Cremona. In garage aveva 2mila capi d’abbigliamento di dubbia provenienza, di cui 55 paia di scarpe, tutti recanti marchi noti che presentavano i cartellini con i codici sulle etichette, apposti successivamente a copertura di quelli originali. Lo stesso non è stato in grado di giustificare né il possesso né la provenienza. In ogni caso, dai primi accertamenti effettuati, i militari ritengono che il 48enne si sia reso disponibile ad adibire la propria abitazione quale vera e propria base logistica per lo stoccaggio di abiti di provenienza furtiva, per conto di un gruppo di connazionali dediti a questo tipo di furti, in particolare ai danni delle logistiche della zona (tra la provincia di Cremona, Lodi e Piacenza) e degli autotreni in sosta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO