Scontro, danni e fuga: scoperto, multa da 1.500 euro

SORESINA (21 settembre 2019) - Centra un lampione, si ribalta con l’auto e danneggia una Bmw in sosta. Poi chiama un carroattrezzi per rimuovere la sua vettura e abbandona la scena dell’incidente: condotta che gli costerà cara. Identificato dalla polizia locale, tra multe e risarcimenti per i danni commessi, il conducente dovrà sborsare di tasca propria una cifra vicina ai 1.500 euro. Il responsabile dell’uscita di strada è un 37enne di Soresina, rintracciato dalla polizia locale dopo una breve ma efficace attività d’indagine che ha contemplato un controllo in tutte le officine della cittadina. Lo schianto si è verificato qualche giorno fa in via Monte Nero, non lontano dalla sede Aspm.

