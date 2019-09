Nidi gratis, ecco le strutture pubbliche e private ammesse

MILANO (20 settembre 2019) - E' stata pubblicata la lista delle strutture pubbliche e private ammesse alla misura Nidi gratis per il biennio 2019/2020. L'elenco completo delle strutture, diviso per Province e Comuni, è consultabile al seguente cliccando qui

"La misura Nidi Gratis - spiega l'assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani - è un'iniziativa di grande valore sociale, come riconosciuto anche dall'Unione europea. Per l'anno scolastico in corso sono stati stanziati 37 milioni di euro, destinati a sostenere le famiglie lombarde in situazione di vulnerabilità economica e sociale, facilitando l'accesso ai servizi per l'infanzia e rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro".

La pubblicazione della lista dei soggetti ammessi costituisce la chiusura della prima fase, quella della manifestazione di interesse da parte dei Comuni interessati, che ha visto aderire poco meno di 600 Amministrazioni, di cui 30 di nuova adesione. Seguirà la fase successiva di questo iter, che prevede il bando destinato alle famiglie, che potranno aderire a partire dalle ore 12 di lunedì 23 settembre 2019 alle ore 12 di venerdì 25 ottobre 2019, fino a esaurimento delle risorse economiche stanziate.

Per poter accedere alla Misura, le famiglie devono avere un reddito Isee ordinario 2018 inferiore o uguale a 20.000 euro; i genitori devono risiedere in Lombardia, entrambi essere occupati oppure un genitore deve essere occupato, mentre il genitore disoccupato deve essere in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e del PSP (Patto di Servizio Personalizzato).

