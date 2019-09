Monticelli, auto sul mercato: 'Pericolo tra le bancarelle'

MONTICELLI (21 settembre 2019) - Passano incuranti fra le bancarelle e gli acquirenti, solitamente aggirando le transenne che bloccano le strade e qualche volta addirittura spostandole: automobilisti, motociclisti e ciclisti ignorano il divieto di transito in centro nei giorni di mercato e gli ambulanti ora dicono basta.

«Un problema che c’è soprattutto al venerdì – spiegava ieri dalla sua bancarella Giovanni Bandirali – e che crea situazioni di pericolo». Neanche il tempo di finire la frase e una terza utilitaria è sbucata da via Pasquali (transennata) e ha attraversato via Martiri della libertà per raggiungere via Marconi (a sua volta transennata).

