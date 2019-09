Donna investita, è gravissima

CASALBUTTANO (19 settembre 2019) - È ricoverata in gravissime condizioni la 66enne investita nel primo pomeriggio di oggi da una Mercedes mentre passeggiava in via Bissolati. Le sue condizioni sono critiche: a causa dell’impatto la casalbuttanese ha subito perso conoscenza. Sembra per via di un forte colpo alla testa. I sanitari le hanno praticato un prolungato massaggio cardiaco e dopo averla stabilizzata la donna è così stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Cremona. Stando ai primi riscontri sembra che alla guida della Mercedes ci fosse un 38enne di Casalbuttano. Mentre la dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri.

