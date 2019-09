Morta dopo due interventi, il primario non ha colpa

CREMONA (19 settembre 2019) - Aveva 56 anni ed era mamma di una ragazzina di 17, quando nell’agosto del 2015 morì dopo aver subito due interventi chirurgici all’ospedale Maggiore. In sala operatoria la paziente fu portata la prima volta il 4 agosto. Era un intervento già programmato al rene ed eseguito in laparoscopia. Ci ritornò il giorno successivo per una lacerazione al duodeno. La donna morirà l’8 agosto successivo. Una tragedia. Nè per la Procura né per il gip ha colpe il primario che eseguì i due interventi. Si tratta di Carlo del Boca, dall’ottobre del 2011 responsabile della Divisione di Urologia dell’ospedale Maggiore. A lui si deve l’introduzione della laparoscopia renale. Un primario d’esperienza, del Boca, con più di 15 mila interventi nel corso della sua attività professionale. Ora il gip ha archiviato il procedimento per omicidio colposo scaturito dalla denuncia del convivente della donna. E lo ha archiviato in via definitiva, perché già una volta il pm Francesco Ignazio Abbadessa, all’epoca titolare del fascicolo, non aveva ravvisato profili di responsabilità a carico del primario. Ma la famiglia si oppose alla richiesta di archiviazione davanti al gip, il quale ordinò una seconda perizia medico legale.

