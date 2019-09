SONCINO (19 settembre 2019) - Un micio indifeso gettato in pasto a un cane, salvato da una soncinese coraggiosa e ora in cerca di famiglia. È l’ennesima storia di abbandono che può trasformarsi, con l’aiuto di una famiglia amorevole, in un lieto fine.

La crudeltà umana a volte non ha limiti ma fortunatamente ci sono volontari che ogni giorno si battono anche per i diritti degli animali. Tra questi le animaliste di Una zampa per A-mici che raccogliendo l’appello di una residente del borgo cercano di trovare casa a un gattino di appena tre mesi. Il piccolo, ancora senza nome, nei giorni scorsi è stato gettato da ignoti, forse i suoi precedenti padroni, nel giardino della donna. Lì, sfortunatamente, è finito tra le fauci del suo cane da caccia, adottato in canile. Coraggiosamente la soncinese è riuscita a strapparlo dalla morsa e se n’è presa cura ma oggi non può più tenerlo e per aiutarla sono scesi in campo i volontari che operano in tutto il Cremonese. Adesso si trova in stallo temporaneo a Soncino, è in ottima salute, e può essere adottato da chiunque si dimostri idoneo. Per candidarsi è sufficiente contattare la responsabile Giovanna Saviola al numero 3386848253.

