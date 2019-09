Droga, si prostituivano per una dose

BASSA PIACENTINA (18 settembre 2019) - Sotterravano la droga nei campi della Bassa Piacentina e, una volta ricevuti gli ordini, la prelevavano e vendevano: sgominato un vasto giro di spaccio con oltre mille clienti in gran parte provenienti dal Cremonese, fra cui giovani donne che erano anche disposte a prostituirsi in cambio di una dose. A portare alla luce la compravendita illegale di eroina e cocaina, con acquirenti fra i 18 e i 50 anni, sono state le fiamme gialle di Fiorenzuola e Piacenza, che hanno arrestato 18 persone e ne hanno indagate altre 31. Nei guai sono finiti giovani tutti riconducibili ad una famiglia marocchina domiciliata nel Milanese. Una parte dei proventi veniva inviata in Marocco e si stima che nell’arco di pochi anni nel Paese nordafricano siano stati trasferiti alcuni milioni di euro, poi reinvestiti in immobili e terreni.

