Bus sequestrato, via al processo: Sy in aula

CREMONA (18 settembre 2019) - E' iniziato questa mattina a Cremona il processo che vede imputato Ousseynou Sy, il senegalese di 47 anni ex dipendente della società Autoguidovie che a marzo aveva sequestrato 50 studenti della scuola media Vailati, due professori di educazione fisica e la bidella sul bus cosparso di benzina, dirottato verso Milano, bloccato a San Donato Milanese e poi andato in fiamme. E' accusato di strage, sequestro di persona, incendio, resistenza e lesioni. Reati aggravati dalla giovane età delle scampate vittime e dai fini terroristici del soggetto. Sy è presente in aula. I professori Alessandro Cadei e Giacomo Andrico, la bidella Tiziana Magarini si costituiranno parte civile. Così come il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi.