Festa del Torrone, omaggio a Leonardo e alle Olimpiadi

MILANO (17 settembre 2019) - Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e il genio di Leonardo Da Vinci: passato e futuro incontrano la dolcezza alla Festa del Torrone di Cremona, in programma dal 16 al 24 novembre. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Milano, in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, dal Ceo di Sgp Stefano Pellicciardi che organizza la manifestazione da dodici anni, dagli assessori regionali Lara Magoni (Turismo, Marketing Territoriale e Moda) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi), e da alcuni rappresentanti istituzionali del Comune di Cremona. «È un’esperienza da vivere - ha dichiarato il presidente Fontana -. Se qualcuno non è ancora andato alla Festa del Torrone lo faccia, è un evento che merita di essere conosciuto».

Fittissimo il calendario di eventi, dall’omaggio a Leonardo Da Vinci alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con l’Associazione ThisAbility, dal Premio Torrone D’Oro allo show cooking di Sonia Peronaci. «Sono solo alcuni dei tanti appuntamenti dedicati sia a curiosi che ad addetti ai lavori, che nella scorsa edizione - ha spiegato Pellicciardi - hanno fatto registrare 350mila presenze per un totale di 85 tonnellate di torrone venduto e oltre 280 eventi culturali, di animazione ed intrattenimento».

Obiettivo della SGP Events è di superare il grande successo degli ultimi anni, e per farlo punterà su appuntamenti ormai divenuti tradizioni ma anche su molte novità, tra le quali la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti o sull'omaggio al successo per l’assegnazione delle Olimpiadi del 2026 grazie alla collaborazione con l’associazione ThisAbility durante il quale ragazzi mostreranno le abilità di cui sono capaci in una staffetta con fiaccola olimpica di Torrone che prenderà avvio la mattina di sabato 16 novembre da piazza Duomo a Milano e si concluderà lo stesso pomeriggio in piazza del Comune a Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO