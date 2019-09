Non accetta la fine del matrimonio, denunciato pizzaiolo

CREMONA (17 settembre 2019) - Un pizzaiolo 40enne, nato a Salerno ma residente a Cremona, è stato denunciato per il reato di atti persecutori, a seguito della querela sporta dalla ex moglie. L'impiegata 36enne, a partire dal mese di luglio 2018, è stata sottoposta a continue vessazioni e atti persecutori, consistenti in particolare nell’invio tramite telefonino di sms contenenti parole ingiuriose e minacciose, tali da causarle un forte stato ansioso. Il tutto a seguito della fine della relazione sentimentale.

