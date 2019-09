Tocca il fondoschiena di una 21enne, denunciato

CREMONA (17 settembre 2019) - In evidente stato di ebbrezza alcolica, è entrato in un locale di piazza Roma e, attorno alle 2 di notte, approfittando della'assenza di altri clienti, si avvicinava da tergo ad una studentessa universitaria 21enne, residente a Casalbuttano ed Uniti, e dopo averle alzato la gonna le palpeggiava il fondoschiena. La vittima, impaurita, chiamava in suo soccorso il gestore del locale e altri suoi amici che provvedevano ad allontanare il 39enne (nato in Romania e residente a Cremona), poi successivamente bloccato dai carabinieri intervenuti. L'uomo è stato denunciato per il reato di violenza sessuale.

