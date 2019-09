Autostrada A21 chiusa dalle 21 tra Manerbio e Brescia Sud

MANERBIO (16 settembre 2019) - Per consentire la sostituzione dei new jersey, il tratto di A21 compreso tra i caselli di Manerbio e Brescia Sud sarà chiuso dalle 21 di stasera alle 6 di domattina. Gli automobilisti provenienti da Piacenza e Cremona e diretti a Brescia dovranno uscire a Manerbio per poi rientrare a Brescia Sud, utilizzando la sp 45 bis.