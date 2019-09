Disinfettante negli occhi di due cagnolini, vicino di casa a processo

SESTO ED UNITI (16 settembre 2019) - Lo ricorda «come se fosse oggi» e nonostante siano trascorsi più di tre anni dal 3 giugno del 2016, «ancora adesso sono choccata». La signora Agata Andreini è la padrona di due Jack Russell Terrier, fratelli gemelli. Abita in via Matteotti e qualcuno quella sera, fuori in giardino, ha spruzzato del disinfettante negli occhi dei due cagnolini rientrati in casa «con le pupille fuori e molto agitati». Quel qualcuno, per l’accusa è Giuseppe Cremonesi, il vicino di casa ripreso dalle telecamere private installate dalla famiglia Andreini in giardino. Ora l’uomo devi difendersi dall’accusa di maltrattamenti di animali. Oggi in tribunale a Cremona è cominciato il processo.

