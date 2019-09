Incidente sul lavoro, operaio intossicato

ANNICCO (16 settembre 2019) - Incidente sul lavoro oggi pomeriggio ad Annicco. Nelle serre da poco installate lungo la provinciale per Farfengo, poco dopo le 14.30 un operaio è stato raggiunto al volto da un getto di diserbante. Le sostanze contenute nell’erbicida gli hanno provocato i sintomi classici dell’intossicazione (bruciori, infiammazioni) e per il lavoratore, un uomo di 40 anni, si è reso necessario il trasporto in ospedale a Cremona per gli accertamenti del caso. Il dipendente è stato accompagnato al pronto soccorso del Maggiore da un equipaggio della Croce Verde; l’impianto è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre le cause che hanno generato la fuoriuscita di diserbante sono al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dell’Ats Valpadana. Le condizioni del 40enne, da quel che si è appreso, non sembrerebbero preoccupanti.

