Castelvetro, la scuola debutta col cantiere

CASTELVETRO PIACENTINO (16 settembre 2019) - Prima campanella questa mattina in una scuola più sicura e accogliente per i bambini e ragazzi castelvetresi: sono stati ultimati a tempo di record i lavori interni per antisismica, antincendio e riqualificazione energetica, con tutte le aule a disposizione. «Non era scontato riuscire a iniziare l’anno scolastico senza troppi disagi – ha detto il sindaco Luca Quintavalla nel suo saluto ai remigini, accolti dai bambini di quinta nell’atrio del polo scolastico –. Devo ringraziare chi ha fatto di tutto, lavorando anche nei sabati e domeniche di agosto, per arrivare al meglio a questo giorno: l’impresa Beltrami costruzioni, il nostro geometra Gianfranco Baronio, l’assessore all’istruzione Chiara Bruni, la consigliera Silvia Granata, i professori e il personale ata».

