Comune, prezzi al consumo: in aumento pane, carne e frutta secca

CREMONA (16 settembre 2019) - L'Ufficio Statistica del Comune di Cremona ha reso noti i dati riguardanti l'indice dell'andamento dei prezzi al consumo del mese di agosto 2019 relativi alla nostra città.

In aumento: Pane e cereali, riso, prodotti di pasticceria, pasta secca, preparati di pasta, cereali per colazione. Carne, salumi in confezione, Latte conservato, yogurt, uova e olio d'oliva. Frutta: frutta secca, essicata e noci. Vegetali: vegetali surgelati e in confezione e pomodori trasformati. Zucchero, marmellate, miele, cioccolato e confetteria. Gelato, salse e condimenti. Alimenti per bambini. Bevande analcoliche, tè, caffè e cacao. Acqua minerale, bevande gassate. Vini di qualità e superalcolici.

In diminuzione: Prodotti ittici freschi e surgelati, frutti di mare. Formaggi freschi, latticini e formaggi fusi. Burro e margarina. Oli vegetali. Frutta in generale diminuzione, in particolare: arance, pere, peschi, frutti di bosco, cocomeri, angurie, meloni e kiwi. Verdura: melanzane e fagiolini. Vegetali secchi. Preparati vegetariani e vegani. Patate surgelate e fritte.

PREZZI AL CONSUMO AGOSTO 2019

