Investita da auto in retromarcia, 74enne in ospedale

SORESINA (16 settembre 2019) - Colpita da un'auto in retromarcia, cade e si procura una contusione al volto. Incidente questa mattina poco prima delle 10 in via Cavour. Una 74enne residente in città è stata accompagnata in ospedale in seguito al contatto con una vettura e al successivo impatto contro l'asfalto; il conducente stava cercando parcheggio e ha finito per urtare, lievemente, l'anziana. Soccorsi prestati da un equipaggio della Croce Rossa di Crema, rilievi dei carabinieri di Pizzighettone.

