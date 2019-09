Caccia aperta, Christian salva un fagiano appena in tempo

OLMENETA (16 settembre 2019) - Salva un fagiano dalle doppiette a poche ore dalla riapertura della caccia. Nelle campagne cremonesi c’è un pennuto che ha un debito eterno di riconoscenza con Christian Cerri, originario di Sesto, ma trapiantato per ragioni affettive a Olmeneta. Sì perché proprio alla vigilia della stagione venatoria decollata ieri, il giovane lo ha scorto in una roggia e quando ha capito che non poteva muoversi lo ha preso, accudito e liberato in una zona protetta dai pericoli, lontana cioè dai fucili dei cacciatori. Su Facebook i commenti si sprecano. E sulla storia sono arrivate anche le battute scontate. Come quella di chi ha ricordato che il fagiano è un volatile ignorante perché quando sente gli spari corre per farsi impallinare e dunque era meglio sbatterlo subito in pentola».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO