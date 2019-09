Avis, in centinaia alla pedalata solidale

CREMONA (15 settembre 2019) - Centinaia di persone hanno partecipato questa mattina alla trentaduesima edizione della pedalata con l'Avis per diffondere un messaggio di solidarietà e sensibilizzare sull'importanza del dono del sangue. Partito, alla presenza dell'assessore alla mobilità sostenibile Simona Pasquali, da Palazzo Cittanova data la concomitanza in centro con altre manifestazioni legate al mondo del volontariato, il coloratissimo gruppo di ciclisti ha attraversato la città dirigendosi verso la via Postumia in direzione di Bagnara, Gerre Borghi e Gerre de' Caprioli, per poi fare ritorno da via del Giordano alla sede Avis dove i volontari dell'Associazione Gianni e Massimiliano hanno allestito un gustoso, rustico rinfresco. Premiati con una coppa i primi gruppi classificati. Nell'ordine: ACLI Bruno Chiari- San Zeno- Flora - Eridano- Gruppo Avis Giovani- Fiever che tutti gli anni rendono più vivace la manifestazione. A tutti i soggetti che hanno reso possibile l'evento va il grazie della presidente Andreina Bodini e del referente gruppo cicloamatori Avis Carlo Depetri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO