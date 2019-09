Carabinieri, territorio al setaccio: in nove nei guai per alcol e droga

CREMONA (15 settembre 2019) - Uso di droga e abuso di alcol alla guida sono i reati maggiormente riscontrati dai carabinieri di Cremona impegnati, nelle scorse ore, in una massiccia attività di controllo del territorio. I militari agli ordini del maggiore Rocco Papaleo si sono concentrati soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati da spacciatori e clienti oltre ai punti nevralgici delle strade cittadine.

L'attività degli uomini dell'Arma ha portato alla segnalazione di nove persone.

La prima per guida in stato di ebbrezza, è una 50enne di Pizzighettone. La donna, protagonista di una uscita di strada in via Mantova, è risultata positiva all'alcol test con un valore di 0,69 a fronte dello 0,50 consentito. A Castelverde, in via Livrasco, i carabinieri hanno intercettato una vettura con a bordo un sospetto spacciatore seduto sul sedile del passeggero. L'uomo alla guida, di fronte all'alt dei miliari, ha aumentato la velocità nel tentativo di scappare. Prima di essere raggiunto, è però riuscito a far scendere il passeggero permettendogli la fuga. A finire nei guai è stato il guidatore, un 26enne di Asola (Mantova) per non aver rispettato gli "obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti".

Altri sette sono stati invece segnalati per uso personale di sostanze stupefacenti. Un 26enne di Cremona trovato con hashish nascosto in un pacchetto di sigarette nella zona del Migliaro, un 40enne e un 52enne di Milano intercettati nei pressi della stazione con tre grammi di marijuana, un 41enne di Casalbuttano con un grammo di cocaina e uno di eroina in tasca, due 30enni di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) con quattro grammi di marijuana e, infine, un 19enne di Cremona tre grammi di marijuana.