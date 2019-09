E' morto Simone Mazzata, lottò per nonna quercia

CASTELVETRO (14 settembre 2019) - E’ morto oggi, stroncato da una malattia che non gli ha lasciato scampo, Simone Mazzata, giornalista 54enne residente a Castelvetro Piacentino nonché guida del movimento ambientalista Salviamo nonna quercia in difesa della pianta secolare di località Opiazzi minacciata dal progetto del terzo ponte sul Po. Originario di Brescia, lavorava nel Cremonese ed era molto conosciuto e stimato. Insieme ad un gruppo di residenti negli anni scorsi ha anche promosso un ricorso al Tar proprio per fronteggiare la realizzazione dell’infrastruttuta che poi, anche grazie alla sua battaglia, è stata archiviata.

