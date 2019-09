Bus: il dedalo tariffe pesa sulle famiglie

CREMONA (15 settembre 2019) - A giorni Km, società del Gruppo Arriva che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano a Cremona e nella zona Sud-Est della provincia, fornirà i dati ufficiali sul numero di abbonamenti venduti agli studenti. Il computo quest’anno è più complesso perché fino al 20 settembre è possibile acquistare l’abbonamento annuale studenti anche online. Già ora, però, è possibile dare un’occhiata ai costi del servizio e ci vuole poco a capire come la tratta casa-scuola, per chi abita fuori città, pesi sul budget delle famiglie. Con differenze non di poco conto. Ma i prezzi oscillano non solo per le distanze. Esempio: uno studente di Seniga che frequenta un istituto superiore a Cremona spende 630 euro all’anno di abbonamento; due suoi compagni di classe che risiedono a Fiorenzuola d’Arda e Cortemaggiore spendono rispettivamente 428 e 380 euro all’anno. Eppure, la distanza Cremona-Cortemaggiore e Cremona-Seniga è identica: 20,3 chilometri. Solo che un abbonamento costa 250 euro più dell’altro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO