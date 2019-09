Crolla la banchina in via Belvedere, senso unico

SONCINO (15 settembre 2019) - Nemmeno il tempo di festeggiare per la ritrovata sicurezza in centro storico, che a prezzo di mesi di stop alla circolazione ha guadagnato un nuovo asfalto senza buche o crepe, che ecco comparire un nuovo problema: sulla via Belvedere, piccolo ma importante collegamento fra Soncino e Isengo, il margine della carreggiata si è sgretolato a tal punto da mostrare l’armatura che regge la strada. Preoccupazione tra i residenti ma il Comune, nell’attesa di un futuro intervento, ha già preso le prime contromisure: «Abbiamo scelto di rendere quella porzione di via Belvedere a senso unico anche per questo motivo – precisa il vicesindaco Fabio Fabemoli –, cioè per limitarne il flusso veicolare». Il municipio annuncia anche che si metterà in contatto col gestore della roggia per studiare una soluzione.

