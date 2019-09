È morta Monica Botturi Triboldi

SORESINA (14 settembre 2019) - Lutto in città per l’improvvisa scomparsa di Monica Botturi, moglie dell’imprenditore Secondo Triboldi. Un colpo tremendo anche per i figli Pietro e Simone, per le sorelle Alida e Graziella, e per il resto della famiglia, a partire dal cognato Gianluigi. La morte è avvenuta questa mattina alla Poliambulanza di Brescia. Monica Triboldi aveva 71 anni. Solo qualche giorno fa era stata ricoverata nell’ospedale bresciano. Nulla, però, lasciava presagire quanto accaduto. La situazione è precipitata solo nelle ultime ore. La data del funerale non è stata ancora fissata dalla famiglia. Attorno ai Triboldi si è immediatamente stretta l’intera comunità soresinese.

