Rissa in piazza Roma, i residenti: 'Non si dorme più'

CREMONA (13 settembre 2019) - Per i residenti in piazza Roma (lato ovest), sembra impossibile dormire senza essere svegliati, bruscamente, nel cuore della notte. Perché di notte, i giardini pubblici diventano terra di nessuno con gente ubriaca che litiga e alza le mani. L’inciviltà trionfa.

Succede spesso. E’ accaduto ancora tra mercoledì e giovedì (come testimonia il video), quando verso l’una di notte quattro giovanotti si sono messi a litigare, urlando come forsennati. Uno di loro, ubriaco, girava con una bottiglia in vetro di birra in mano, un altro gli ha scaraventato addosso una bicicletta. Una lite violenta sotto gli occhi di altri ragazzini accovacciati sul muretto che non hanno alzato un dito.

Nel frattempo, dopo le nuove proteste, la polizia ha passato al setaccio i giardini e i residenti auspicano che questi controlli vengano effettuati anche nel cuore della notte.

