Cercano di rubare vestiti, bloccate in centro

CREMONA (13 settembre 2019) - Ladre in azione nel cuore della città. Hanno tentato vari colpi in alcuni negozi del centro, tutti di abbigliamento, tra cui Zara, il centro vendita che si trova in corso Cavour, le due ragazze bloccate stamattina. La tecnica utilizzata quella canonica: dopo essersi nascoste addosso dei capi, le ragazze hanno tentato di lasciare il negozio senza passare dalle casse e sono state intercettate grazie all’intervento degli addetti alla vigilanza. A seguire sono intervenute le forze dell’ordine.