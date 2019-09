Si ribalta rimorchio, caos traffico sulla Giuseppina

CREMONA (13 settembre 2019) - Caos traffico in via Giuseppina: il rimorchio di un'autotreno si è ribaltato mentre il mezzo pesante stava svoltando in via Busada (lato Casalmaggiore). Danni ingenti al manto stradale e al fondo naturale dell'aiuola spartitraffico centrale.

