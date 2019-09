Caorso, bancarotta fraudolenta: in carcere Angelo Dorini

CAORSO (13 settembre 2019) - In carcere per bancarotta fraudolenta in concorso ed intestazione fittizia di beni in concorso l’imprenditore Angelo Dorini. Deve scontare 4 anni 6 mesi e 4 giorni di reclusione. Titolare dell’omonimo impero con società immobiliari e già concessionario di una nota casa automobilistica, era stato arrestato nell’ambito della maxi operazione “Grecale Ligure” insieme ad altre sette persone. Al gruppo piacentino erano stati sequestrati beni per circa 150 milioni di euro, tra cui 140 immobili. Dorini avrebbe voluto aggirare i creditori insinuati al passivo delle varie società per circa 60 milioni di euro, oltre che portare al sicuro 100 milioni di beni. Infatti, le imprese della galassia Dorini, attraverso un complesso giro di trasferimenti di società a prestanome, venivano svuotate dei loro beni e poi trasferite all’estero in una nuova società con tutti i beni. Ciò avrebbe evitato il fallimento e tolto la possibilità ai creditori di rivalersi. Il Gruppo Dorini stava programmando di spostarsi in Bulgaria. Gli uomini del nucleo investigativo, si sono recati all’alba a Caorso presso l’abitazione del 70enne e dopo le formalità di rito lo hanno condotto al carcere delle Novate dove sconterà la pena.

