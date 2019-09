Senza biglietto del pullman, denunciati

CREMONA (13 settembre 2019) - Un nigeriano 35enne e un 21enne nativo della Guinea sono stati denunciati dai carabinieri. Il primo, residente a Castelleone, dovrà rispondere dei reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, in quanto a seguito di richiesta di esibire il biglietto del pullman da parte del personale addetto al controllo della società “Km” spa, si opponeva cercando di divincolarsi e spintonandoli. All'arrivo dei militari, il 35enne li ha prima oltraggiati e poi spintonati, cercando anche di mordere uno dei carabinieri ad un braccio.

Anche il 21enne, residente a Voghera, è stato denunciato per il reato di rifiuto d’indicazione sulla propria identità; sorpresa dai controllori privo del biglietto del pullman, si rifiutava di fornire le generalità oltre a declinare ogni loro invito a seguirli dai carabinieri. Condotto in caserma, sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento ed identificazione risultava in possesso di regolare permesso di soggiorno.

