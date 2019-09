Domenica inizia la stagione di caccia

CREMONA (12 settembre 2019) - Inizia domenica 15 settembre la stagione venatoria. Rispetto al passato non vi sono sostanziali novità: la caccia si protrarrà fino al primo ottobre 2019 ed è consentita per tre giorni alla settimana (mercoledì, sabato e domenica) da un’ora prima del sorgere del sole fino a mezzogiorno. Dopo il primo ottobre 2019 l’attività venatoria è consentita nelle giornate e negli orari previsti dal vigente Calendario Venatorio Regionale.

La stagione di caccia è stata presentata oggi nella sala del Consiglio provinciale. Presenti il presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni con il consigliere provinciale Rosolino Azzali, il vicecomandante della polizia locale della Provincia di Cremona Massimo Pegorini, il funzionario della Regione Lombardia Leonardo Rossetti, il Gruppo carabinieri forestale di Cremona, i referenti degli Atc Caccia, le associazioni venatorie e i responsabili delle guardie venatorie volontarie di tutte le associazioni. “Colgo l’occasione per presentarmi e salutarvi, in questo incontro oltre ai dettagli tecnici che insieme ai colleghi e alla Regione illustreremo, vi voglio anticipare che ogni tre, quattro mesi ci incontreremo per fare il punto della situazione anche su questioni specifiche e del comparto, con un rapporto diretto tra l’Ente ed il mondo venatorio” ha detto Signoroni.

A tutti i cacciatori, è la raccomandazione emersa è il rispetto delle norme di sicurezza nel maneggio delle armi e le prescritte distanze da mantenere dalle strade, dai centri abitati e dagli immobili in genere. Per segnalazioni e/o richieste di intervento è possibile contattare la centrale della polizia locale della Provincia di Cremona allo 0372 406450 attiva tutti i giorni dalle 7 alle 19.

