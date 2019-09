Superiori, gli studenti tornano sui banchi

CREMONA / CREMA / CASALMAGGIORE (12 settembre 2019) - Mentre la città si risveglia lentamente, il popolo delle superiori è già in marcia verso via Palestro, via Milano e le altre sedi di licei, istituti tecnici o scuole professionali di Cremona: a piedi, in bici, in bus o con i genitori, gli studenti cremonesi si tuffano nel primo giorno di scuola con sguardi luminosi e abbronzati. Pochi musi lunghi, quasi nessuno con le cuffie alle orecchie, per una volta vincono la conversazione e i racconti dell’estate. Come sempre, però, al suono della campanella le emozioni si sovrappongono: dall’entusiasmo per un nuovo inizio alla preoccupazione per le interrogazioni imminenti e gli esami che verranno. Scene analoghe anche a Casalmaggiore, dove circa 800 studenti hanno salutato l'inizio del nuovo anno scolastico e a Crema con oltre 7.500 ragazzi che sono tornati sui banchi.

