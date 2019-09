Incidente shock, due feriti sulla via Giuseppina

MALAGNINO (12 settembre 2019) - Scontro shock tra due auto sulla via Giuseppina all'altezza dell'incrocio per Ca' de' Staoli. Feriti una donna di 35 anni e un uomo di 37 anni. Cause al vaglio. Sul posto ambulanza, vigili fuoco e carabinieri. In particolare, una delle due auto ha subito gravi danni, ma per fortuna i due conducenti se la sono cavata con ferite non gravi. Il conducente della Fiat Stilo ha rifiutato il trasporto in ospedale, mentre la ragazza di Pieve d'Olmi è stata trasportata al Maggiore in codice giallo. Ripercussioni per il traffico che ha subito forti rallentamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO