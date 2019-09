Raccolta dei rifiuti, il Comune lascia Casalasca Servizi

CASTELVERDE (12 settembre 2019) - Dopo dieci anni, il Comune di Castelverde decide di uscire da Casalasca Servizi, azienda a partecipazione pubblica e privata specializzata nel settore ambientale e in particolare nella raccolta e smaltimento dei rifiuti. E lo farà mettendo in vendita le proprie quote societarie acquisite anni fa dall’ente locale al fine di usufruire dei servizi ecologici. Una decisione che non dipende dalla qualità del servizio erogato, affermano gli amministratori di Castelverde, ma che è legato ad aspetti di tipo normativo-statutari. Perplessità dall’opposizione: Giuseppe Priori ha presentato un’interrogazione.

Tutto parte nelle scorse settimane, quando l’amministrazione guidata dal sindaco Graziella Locci ha deliberato la dismissione delle quote societarie di Casalasca Servizi di proprietà del Comune. Si profila una gara d’appalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO