Ranzenigo denuncia Rackete, gli atti a Palermo

CREMONA (12 settembre 2019) - Parte da Cremona la seconda bordata, sul piano giudiziario, a Carola Rackete, il comandante della Sea Watch, la nave della omonima Ong, organizzazione umanitaria senza scopo di lucro che svolge attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, in relazione ai fatti avvenuti il 29 giugno scorso nello specchio di mare davanti a Lampedusa. Nella tarda mattinata dell’altro ieri, presso il comando dell’Arma di viale Trento e Trieste, l’esponente politico cremonese Franco Nico Ranzenigo, ha presentato una denuncia nei confronti della capitana, come è stata definita Rackete in contrapposizione a Matteo Salvini, il capitano, in quei giorni ministro dell’Interno.

La denuncia presentata da Ranzenigo l’altro ieri alla caserma Santa Lucia sarà inviata alla procura di Palermo, dove la procura ha già aperto un procedimento. Già in settimana gli atti raggiungeranno il capoluogo siciliano.





