Presidio e scontri al polo logistico, ventuno indagati

SORESINA (11 settembre 2019) - Ventuno indagati per violenza privata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Si è chiusa l'attività investigativa avviata in seguito allo sgombero, operato dalle forze dell'ordine, dei lavoratori del polo logistico Iper di Soresina. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, quando per diverse settimane i dipendenti avevano presidiato i cancelli, impedendo l'uscita dei camion, e generando un danno all'azienda di alcuni milioni di euro. La Digos di Cremona, guidata dal commissario Gianluca Epicoco, ha identificato i soggetti che si sono resi responsabili di reati procedibili d'ufficio. I denunciati sono tutti cittadini stranieri, di varia nazionalità. Tra di loro anche un rappresentante sindacale.

