Bosco di meli stecchito, era costato 20 mila euro

VESCOVATO (11 settembre 2019) - Il bosco di meli si è seccato, e con esso sono stati bruciati 20mila euro per la progettazione. Le venti piante da frutto messe a dimora nel mese di aprile in via delle Industrie in un’area comunale sono completamente state abbandonate e, dopo la stagione estiva, sono morte. Le due amministrazioni, la precedente (ora in minoranza) guidata da Maria Grazia Bonfante e il sindaco eletto a fine maggio Gianantonio Conti si rimpallano le responsabilità.

