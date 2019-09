Nasconde la refurtiva nel passeggino, denunciata 22enne

CREMONA (10 settembre 2019) - I carabinieri hanno denunciato in stato di libertà una 22enne nata e residente a Cremona per "furto aggravato in concorso interno a esercizio commerciale". La ragazza, disoccupata, ha occultato nel passeggino del figlio di un anno merce di ogni genere del supermercato Lidl di via Macello. Una volta oltrepassate le casse senza pagare è stata bloccata dai militari precedentemente allertati dal punto di vendita. Il valore della refurtiva si aggirava intorno ai 50 euro.

