Ingiuria e picchia l'ex moglie, denuncia e divieto di avvicinamento per un 37enne

SORESINA ( 10 settembre 2019) - Un imprenditore 37enne, residente a Soresina, è stato denunciato dando inoltre esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Gip del Tribunale di Cremona, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia, appropriazione indebita aggravata, danneggiamento e violenza privata.

Nel giugno scorso, l'uomo si è presentato presso l’abitazione dove la sua ex moglie - una 30enne di Soresina - vive con la loro figlia di 3 anni, e dopo un’accesa discussione, colto da un attacco di gelosia, ha incominciato ad ingiuriarla e minacciarla per poi percuoterla con schiaffi, pugni al volto e su tutto il corpo e successivamente impossessarsi del suo telefono cellulare e delle sue carte di credito. Altri episodi di maltrattamenti hanno poi fatto seguito. Sempre a giugno, l'ha seguita sino all’abitazione dei suoi genitori ingiuriandola. In un'altra circostanza l'ha aspettata davanti a casa costringendola a farlo entrare con il pretesto di restituirle il telefono cellulare e le carte di credito per poi picchiarla nuovamente. La donna ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso per le contusioni diffuse.

All'uomo è stato ordinato: l’immediato allontanamento dalla casa coniugale; non avvicinarsi all’abitazione stessa; non avvicinarsi in ogni caso alla ex moglie ed alla loro figlia, mantenendo nei confronti delle stesse una distanza di almeno 500 metri; di non comunicare con le stesse con qualsiasi mezzo.

