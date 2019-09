Fiamme in un palazzo al Cambonino

CREMONA (10 settembre 2019) - Tre ore per spegnere le fiamme e assorbire il fumo. Poi la messa in sicurezza. Notte di lavoro per i vigili del fuoco al Cambonino dove un palazzo di via Panfilo Nuvolone è stato evacuato. Nessun ferito.

