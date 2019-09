Navigator, il debutto: oggi incontro tra Anpal e Province

CREMONA (10 settembre 2019) - Ultima giornata, oggi a Milano, del percorso regionale di formazione dei navigator, che a breve dovrebbero entrare in servizio nelle diverse province. Con ogni probabilità la data dell’atteso debutto - inizialmente ipotizzato tra domani e giovedì, e poi slittato in attesa che si chiarisse il quadro di gestione di una partita che coinvolge Regione, Province e Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro - si conoscerà proprio oggi, a margine dell’incontro in programma tra Anpal e province che si affiancherà all’iniziativa di formazione.

Il conto alla rovescia può dunque considerarsi agli sgoccioli. All’appuntamento formativo di ieri a Milano, tenuto presso l’Auditorium Testori, sono intervenuti anche il governatore Attilio Fontana e l’assessore regionale ad istruzione, formazione e lavoro Melania Rizzoli. «No ai sussidi, avanti invece con le politiche che favoriscono l’occupazione», ha detto Fontana.

Alla provincia di Cremona sono stati complessivamente assegnati 16 navigator: 5 ciascuno ai centri per l’impiego del capoluogo e di Crema, tre a testa a quelli d Casalmaggiore e di Soresina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO