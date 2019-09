Formazione 4.0, alleanza giovani-lavoro

CREMONA (9 settembre 2019) - Dopo il successo dell’esperienza formativa dello scorso anno (su 21 iscritti al percorso per ‘installatore e manutentore di sistemi per l’automazione industriale, il 70% ha già trovato lavoro, in larga parte nelle aziende presso le quali erano stati compiuti gli stage), è ai nastri di partenza un’altra importante opportunità, presentata ieri mattina presso la sede di Confindustria Cremona. La Fondazione Its Efficienza energetica, attraverso un bando di Regione Lombardia ha infatti ottenuto un contributo per finanziare il percorso post-diploma di mille ore - 560 fra aula e laboratorio e 440 di stage) chiamato ‘Engineerig nella smart factory 4.0’. Venticinque i posti disponibili, ma superiore al doppio - 60 unità - la disponibilità dichiarata dalle aziende ad assumere i nuovi diplomati Ifts.

Il progetto intende inoltre consolidare la relazione con il sistema produttivo territoriale, riducendo quanto possibile lo scollamento tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro, sempre più in cerca di figure specializzate ed in grado di governare al meglio processi di grande livello innovativo.

