Cade in casa, si rompe un braccio e fa due km per chiedere aiuto

CASTELLEONE (10 settembre 2019) - Cade in casa, si rompe un braccio e si fa oltre un chilometro e mezzo a piedi per raggiungere la stazione dei carabinieri e farsi soccorrere. Protagonista della vicenda, una ultraottantenne residente in via Bressanoro, che rinuncia a chiedere aiuto ai passanti per rivolgersi unicamente all’Arma. L’episodio risale ai giorni scorsi. Sola all’interno della propria abitazione, l’anziana perde l’equilibrio e rimedia la frattura scomposta a uno degli arti superiori. Non possedendo un cellulare, e non riuscendo, probabilmente per il dolore, a utilizzare il telefono fisso, decide di uscire e di raggiungere di persona la caserma di via Sgazzini.

