Monticelli, caso medici di base: arriva un sostituto

MONTICELLI D'ONGINA (10 settembre 2019) - Buona notizia per i 1.300 pazienti del paese rimasti senza medico di base in seguito all’improvvisa rinuncia dell’incaricato nominato dall’Ausl di Piacenza: da questa settimana, e per almeno due mesi, sarà in servizio temporaneamente il dottor Francesco Mariani. Si tratta del professionista che già quest’estate ha preso il posto di Giampiero Bottani, andato in pensione a giugno, e che si è messo a disposizione ulteriormente per limitare il disagio dei monticellesi. I mutuati che non hanno ancora potuto indicare un nuovo medico stabile (sarebbero una settantina quelli che invece sono già passati ad uno degli altri dottori Ausl che operano in paese e che avevano ancora margini di ricettività) potranno rivolgersi a Mariani senza dover fare alcun passaggio burocratico. Nel frattempo l’Ausl riaprirà le procedure per arrivare nell’arco di poche settimane all’assegnazione di un nuovo professionista a tempo indeterminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO