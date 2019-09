Questura, territorio osservato speciale

CREMONA (10 settembre 2019) - Prosegue ininterrottamente l’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio disposta dal Questore di Cremona, Carla Melloni. Nell’ultima settimana, nel corso di appositi servizi svolti nel centro cittadino e in periferia, il personale della “Squadra Volante” ha identificato oltre 300 persone, di cui 140 straniere, e controllato 70 veicoli. Nell’ambito di tale attività è stato denunciato in stato di libertà un 44enne italiano, resosi responsabile del borseggio ai danni di una donna 56enne. L’attività di prevenzione è stata indirizzata anche sul fronte della sicurezza stradale, infatti un cittadino italiano 23enne, nella serata di ieri è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 2.0 g/l.

