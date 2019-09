Alunni trasferiti, per i costi ci pensano Comune e Provincia

CREMONA (9 settembre 2019) - "Su iniziativa della Giunta mi sono mosso e ho scritto al neo presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni, non appena insediato, rispetto alle necessità degli alunni dell'Istituto Superiore Ponzini, che dovranno sostenere quest'anno i costi del viaggio per andare da Castelleone e Soresina a Cremona presso l'Istituto Superiore Ghisleri per finire la V classe, essendo stato chiuso lo stesso Ponzini un anno prima per questioni organizzative. Immediatamente la Provincia, grazie anche all'intervento del presidente stesso e del dirigente Massimo Placchi, ha reperito una somma per coprire quasi totalmente i costi - ha precisato il sindaco di Soresina Diego Vairani -. Duemila euro li metterà il Comune e quattromila la Provincia. Questo è un grande segno di attenzione, di proficua collaborazione e ringrazio la Provincia".

"Appreso delle difficoltà delle famiglie rispetto alla chiusura anticipata, pur nelle pesanti difficoltà economiche dell'Ente, abbiamo voluto dare un segno tangibile della nostra attenzione e sostegno alla comunità locale, garantendo mediamente la copertura dei costi di spostamento dettati dagli abbonamenti dei pullman o del treno. Gli Uffici si sono attivati e dato pronto riscontro, raccogliendo le istanze giunte dal territorio" - ha precisato il presidente Signoroni.

