Droni, aula piena e tanto interesse

CREMONA (8 settembre 2019) - Tanta curiosità e interesse per la nuova scuola di volo che prepara a diventare piloti di droni. I corsi sono stati presentati sabato nell’aula dell’Aeroclub Cremona Migliaro gremita di persone.

Autorizzata dall’Enac, l’Ente nazionale aviazione civile, la scuola volo di Cremona nasce come sede secondaria di AirPower Verona, centro specializzato nell’addestramento per il pilotaggio di multirotori (Sapr) fino a 25 chili, in collaborazione con l’Aeroclub Cremona Migliaro. E nel suo discorso di presentazione, il presidente dell’Aeroclub, Angelo Castagna, ha sottolineato la scelta di privilegiare l’affidabilità in un ambito, quello aeronautico, dove la sicurezza deve venire prima di tutto. Molte le domande relative all’utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, così vengono definiti in linguaggio burocratico i droni.

