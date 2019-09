Caorso, bagno di folla per Matteo Salvini

CAORSO (8 settembre 2019) - Bagno di folla stamattina per l’ex ministro Matteo Salvini, in visita alla Sagra del Nadar. Fra un selfie e l’altro ha rilasciato qualche battuta sul nuovo governo (“Prima o poi andremo a votare e vi assicuro che vinceremo noi”), sulla manifestazione in programma durante il voto di fiducia, sui fatti di Bibbiano e anche su vicende locali come le minacce ricevute dal sindaco Roberta Battaglia quando ha tentato di contrastare gli illeciti commessi da alcuni nomadi residenti in paese. Poi la stoccata indirizzata al ministro alle Infrastrutture Paola De Micheli, piacentina: “Mi tolgo il cappello di fronte a chi riesce a passare dalle conserve di pomodoro alle infrastrutture... per altro senza avere avuto un grande successo neppure con le conserve”, ha detto in riferimento alla cooperativa Agridoro che De Micheli aveva gestito.

