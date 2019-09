Sbaracco, subito grandi affari

CREMONA (7 settembre 2019) - E' iniziato oggi, come un ideale prolungamento del mercato del sabato, e terminerà domani Lo Sbaracco organizzato dalle Botteghe del Centro e da Confcommercio. Una vera e propria svendita en plein air, una campagna di fine stagione che punta a svuotare i magazzini grazie a una ricca serie di allettanti offerte. E molti cremonesi, già oggi, si sono riversati tra le strade del centro per cogliere al volo le ultime occasioni. Una boccata d’ossigeno per i commercianti che, fin qui, hanno vissuto la stagione dei saldi estivi con il fiato corto.

