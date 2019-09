La città delle fanfare: alpini e bersaglieri sfilano in centro

CREMONA (7 settembre 2019) - La sezione dei bersaglieri festeggiava il suo 95esimo anniversario di fondazione; e quella degli alpini il 90esimo: si sono unite nella festa dell’orgoglio e del senso di appartenenza e, sfilando insieme attraverso il cuore della città, hanno regalato ai cremonesi un sabato pomeriggio di emozioni. La Fanfara Tridentina Smussi e la Fanfara Triboldi hanno sfilato in centro, poi si sono esibite in concerto in un Palazzo Cittanova tutto esaurito

